Сотрудники спасательной службы занимаются поисками тела жителя Кировска утонувшего на Неве при попытке спасти свою соседку, застрявшую на лодке.

В правоохранительных органах отметили, что 12 июня они получили сообщение от женщины, проживающей в Кировске, о том, что ее знакомый пошел спасать соседку и в результате утонул в реке. На место инцидента выехали спасатели, которые до сих пор не обнаружили тела пострадавшего.

Заявительница рассказала полицейским, что примерно в полшестого вечера ей позвонила соседка и сообщила, что якорь на ее лодке зацепился за что-то, из-за чего она не может вернуться на берег. Женщина попросила помощи у своего знакомого, который нырнул в реку и поплыл в направлении лодки, но примерно в тридцати метрах от берега он неожиданно пропал. Больше его никто не видел.