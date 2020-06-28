Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В управлении СК РФ по Калужской области сообщили о заведении уголовного дела на 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы в региональной столице.

Согласно версии следователей, данное преступление было совершено в пятницу, 26 июня, в одном из жилых зданий, расположенных на улице Ленина. Между обвиняемым и его 55-летней сожительницей произошел конфликт. Мужчина попросил женщину принести ему сигареты. Не дождавшись никакой реакции, он пошел на кухню и начал спорить с дамой.

Во время ссоры подозреваемый взял в руки нож и ударил им калужанку. Пострадавшая скончалась от потери крови. Мужчину задержали и заключили под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Клишина опубликовала фото в купальнике и поставила фанатов перед тяжелым выбором

Дарья Клишина, прыгунья в длину из РФ, разместила в соцсети «Инстаграм» фотоснимки… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Ленобласти увеличилась на 65%

Ольга Историк, руководитель управления Роспотребнадзора по Ленобласти, сообщили о том, что в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Гимнастка Маргарита Мамун показала фото в купальнике и вызвала зависеть фанатов

Маргарита Мамун, гимнастка из РФ, разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 июня – переменная облачность, до 21 °C | город Мытищи, 28 июня – небольшой дождь, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск, 28 июня – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 28 июня – ясно, до 29 °C | Подольск, 28 июня – небольшая облачность, до 26 °C | Армавир, 28 июня – ясно, до 25 °C |