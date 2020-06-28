В управлении СК РФ по Калужской области сообщили о заведении уголовного дела на 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы в региональной столице.

Согласно версии следователей, данное преступление было совершено в пятницу, 26 июня, в одном из жилых зданий, расположенных на улице Ленина. Между обвиняемым и его 55-летней сожительницей произошел конфликт. Мужчина попросил женщину принести ему сигареты. Не дождавшись никакой реакции, он пошел на кухню и начал спорить с дамой.

Во время ссоры подозреваемый взял в руки нож и ударил им калужанку. Пострадавшая скончалась от потери крови. Мужчину задержали и заключили под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.