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В селе Птичник мужчина смог спасти свой «Лексус» из гаража, охваченного огнем. По предварительным сведениям, в нем лежали газовые баллоны.

В управлении МЧС по Еврейской автономной области сообщили о том, что примерно в полвосьмого утра они получили сообщение о том, что на улице Октябрьской горят нежилые постройки. На место инцидента были отправлены пожарные расчеты из двух автомобилей и 8 человек. Пожарные смогли вынести из пылающего здания газовые баллоны, не допустив их взрыва.

Мужчина, вызвавший пожарных, успел вывезти из постройки свою машину – она не получила повреждений. В результате была повреждена лишь беседка. К счастью, никто из людей и животных не пострадал. Причиной пожара, скорее всего, является попадание воды на электрощиток.

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