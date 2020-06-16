Супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова разместила на своей страничке фотоснимок, на котором она позирует в откровенном бикини.

Интернет-модель решила побаловать своих подписчиков новым интригующим фото. На нем она предстала перед ними в золотом купальном костюме, в котором можно хорошенько рассмотреть идеальную фигуру жены футболиста. В подписи к снимку она написала, что именно так сейчас выглядит лето.

В СМИ напоминают, что Валитова состоит в отношениях с Кокориным уже на протяжении шести последних лет. Три года назад у них родился сын, которого они назвали Майклом. В настоящее время Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды. В рамках четырех проведенных матчей он смог забить три мяча.