читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова разместила на своей страничке фотоснимок, на котором она позирует в откровенном бикини.

Интернет-модель решила побаловать своих подписчиков новым интригующим фото. На нем она предстала перед ними в золотом купальном костюме, в котором можно хорошенько рассмотреть идеальную фигуру жены футболиста. В подписи к снимку она написала, что именно так сейчас выглядит лето.

В СМИ напоминают, что Валитова состоит в отношениях с Кокориным уже на протяжении шести последних лет. Три года назад у них родился сын, которого они назвали Майклом. В настоящее время Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды. В рамках четырех проведенных матчей он смог забить три мяча.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Москве стартовала неделя благодарности медикам

На официальном интернет-портале мэра столицы сообщили о старте новой акции в Москве… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Житель Выборга обнаружил в лесу архив медицинского центра с данными пациентов

В информагентстве «Выборг» сообщили о том, что местный житель недавно нашел в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Саратовской области сильный град уничтожил будущий урожай

В некоторых районах Саратовской области прошёл сильный град, который уничтожил часть будущего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 16 июня – ясно, до 27 °C | город Мытищи, 16 июня – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский, 16 июня – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 16 июня – пасмурно, до 11 °C | Королев, 16 июня – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск, 16 июня – пасмурно, до 24 °C | Армавир, 16 июня – облачно с прояснениями, до 28 °C |