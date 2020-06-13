Представители Министерства здравоохранения Республики Алтай сообщили о том, что у двух беременных женщин, заразившихся коронавирусом, родились здоровые малыши.

Согласно словам Татьяны Суртаевой, главного республиканского акушера-гинеколога, первой инфицированной является многодетная мать, ожидавшего рождения пятого ребенка. Ее заразил супруг на 38-й неделе беременности. Болезнь у нее протекала без каких-либо симптомов. Однако ее все равно было решено госпитализировать в инфекционное медучреждение. В настоящее время она уже выписана домой вместе с ребенком.

Вторая беременная все еще проходит лечение в госпитале. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Во время родов врачам пришлось использовать кесарево сечение. Ребенок находится в нормальном состоянии, а его мать вскоре выпишут из больницы.