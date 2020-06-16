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Исследователи из Швеции и Великобритании выяснили, что человеческие яйцеклетки могут сами выбирать самые оптимальные для себя сперматозоиды.

Биологами был проведен уникальный опыт с применением материалов доноров, который показал, что яйцеклетка далеко не всегда «согласна» с решением самой женщины. Ученые объясняют, что для привлечения яйцеклетки сперматозоиды вырабатывают особое вещество – хемоаттракты. Однако женская репродуктивная система способна продуцировать их таким образом, что семя партнера в итоге «отвергается», оставляя его бесплодным. Тем временем семя постороннего мужчины может быть, наоборот, принято.

Генетики считают, что причина этому заключается в том, что женщина в течение всей своей жизни способна родить ограниченное количество детей, поэтому гены отца должны оказаться максимально «качественными». Мужчины же в теории могут передавать ДНК потомству огромное количество раз. В результате девушкам приходится гораздо тщательнее искать партнера, причем этим занимаются даже их яйцеклетки.

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