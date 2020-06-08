Врачам кардиологического отделения медучреждения Коломны удалось спасти 67-летнего пациента, упавшего без сознания.

В рамках диагностики, проведенной с применением компьютерной томографии и эхокардиографии, медики обнаружили у пожилого мужчины разрыв аневризмы аорты. В больнице были не способны оказать необходимую медпомощь пациенту, поэтому было решено доставить его в специализированное медицинское учреждение.

Для осуществления данной операции был использован вертолет, на котором мужчину перевезли в федеральный центр, где специалисты экстренно прооперировали его. В результате слаженные и оперативные действия коломенских врачей позволили спасти тяжелобольного пациента.