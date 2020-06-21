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Сергей Пономарев, российский медик, дал несколько рекомендаций о том, как можно восстановить работу иммунной системы после соблюдения режима самоизоляции.

Согласно словам специалиста в области медицины, были проведены исследования, которые показали, что изоляция способна отрицательно сказаться на функционировании иммунитета. Нарушения могут возникнуть из-за психологического стресса, гиподинамии, а также смены режима сна и бодрствования.

Однако восстановить работу своей иммунной системы сравнительно легко. Для этого необходимо спать не менее 7 часов в сутки, сбалансировано питаться, выполнять физические упражнения (достаточно совершать непродолжительные прогулки на свежем воздухе), не перетруждаться и позитивно мыслить.

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