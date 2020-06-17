Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве The Guardian из Великобритании рассказали о том, что в британской столице новейшую вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях.

Согласно словам журналистов, в скором времени стартуют клинические испытания вакцины. За их проведением будут следить научные сотрудники столичного Имперского колледжа. В них уже решили поучаствовать около трехсот добровольцев, возраст которых варьируется от восемнадцати до семидесяти лет. Всем им собираются ввести 2 дозы нового препарата.

Если медики зафиксируют позитивную иммунную реакцию у испытуемых, то число добровольцев планируется повысить до шести тысяч человек. Вакцина ранее была протестирована на животных – она продемонстрировала свою безопасность и высокую эффективность в противодействии коронавирусу.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Учёные нашли мощную защиту от коронавируса

Специалисты американского института Скриппса обнаружили у человека мощную защиту от коронавируса. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 16.06.2020
  • читать 1 минуту

Стало известно, почему некоторые люди много едят и не толстеют

Исследователи смогли определить, почему некоторым людям удается не толстеть, употребляя при этом… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Первые вакцины против коронавируса не остановят эпидемию

По мнению некоторых вирусологов, первые вакцины от COVID-19 не приведут к нужному… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 17 июня – небольшой дождь, до 24 °C | город Мытищи, 17 июня – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский, 17 июня – ясно, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 17 июня – пасмурно, до 11 °C | Королев, 17 июня – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск, 17 июня – облачно с прояснениями, до 26 °C | Армавир, 17 июня – пасмурно, до 27 °C |