В информагентстве The Guardian из Великобритании рассказали о том, что в британской столице новейшую вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях.

Согласно словам журналистов, в скором времени стартуют клинические испытания вакцины. За их проведением будут следить научные сотрудники столичного Имперского колледжа. В них уже решили поучаствовать около трехсот добровольцев, возраст которых варьируется от восемнадцати до семидесяти лет. Всем им собираются ввести 2 дозы нового препарата.

Если медики зафиксируют позитивную иммунную реакцию у испытуемых, то число добровольцев планируется повысить до шести тысяч человек. Вакцина ранее была протестирована на животных – она продемонстрировала свою безопасность и высокую эффективность в противодействии коронавирусу.