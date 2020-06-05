Сотрудники ГИБДД сообщили о том, что в Ульяновской области произошло смертельно ДТП, унесшее жизнь 27-летней женщины-байкера.

Отмечается, что данный инцидент случился вчера, 4 июня, примерно в 5 часов вечера на территории Ульяновского района. Женщина, управлявшая мотоциклом, не сумела справиться с управлением, из-за чего выехала на встречную полосу, где на высокой скорости врезалась в автомобиль Peugeot Partner.

В тот день был сильный ветер, который и вынес мотоциклистку на «встречку». Удар пришелся по баку мотоцикла, из-за чего техника тут же вспыхнула и сгорела. Женщина при этом получила несовместимые с жизнью травмы, поэтому умерла еще до прибытия медиков.