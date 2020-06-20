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В городе Сызрань прохожие заметили на улице Жуковского мужчину, который лежал прямо на улице без сознания. Данное происшествие случилось вчера, 19 июня, примерно в 9 часов вечера.

По словам очевидца случившегося, мужчина лежал рядом с жилым зданием на дороге. Возле него начали останавливаться автомобили, а прохожие позвонили в больницу. К счастью, рядом проезжала машина скорой помощи. Медики сразу же оказали пострадавшему первую помощь. Сделав ему внутривенную инъекцию, они наконец-то смогли привести его в чувство.

Свидетель произошедшего поблагодарил врачей за то, что они спасли мужчине жизнь, так как без их помощи все могло закончиться намного трагичнее. Он добавил, что пришедший в себя пациент встал на ноги и ушел, практически ничего не сказав медикам.

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