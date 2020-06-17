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На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.

Летний фестиваль игр проводится уже в третий раз, однако сейчас он выглядит более масштабно. Видимо, причина заключается в отмене традиционной выставки E3. На отдельной страничке игроки могут наблюдать за прямыми трансляциями, смотреть интервью с разработчиками и искать интересующие демоверсии.

Прямо сейчас можно скачать пробные варианты стратегии в реальном времени Iron Harvest, ремейка Destroy All Humans!, киберпанкового экшена Ghostrunner, тактического вестерна Desperados III и множества других интересных игр. Данное мероприятие закончится 22 июня в восемь часов вечера по Москве.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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