На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.

Летний фестиваль игр проводится уже в третий раз, однако сейчас он выглядит более масштабно. Видимо, причина заключается в отмене традиционной выставки E3. На отдельной страничке игроки могут наблюдать за прямыми трансляциями, смотреть интервью с разработчиками и искать интересующие демоверсии.

Прямо сейчас можно скачать пробные варианты стратегии в реальном времени Iron Harvest, ремейка Destroy All Humans!, киберпанкового экшена Ghostrunner, тактического вестерна Desperados III и множества других интересных игр. Данное мероприятие закончится 22 июня в восемь часов вечера по Москве.