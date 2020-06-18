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Американская биофармацевтическая компания Biotherapeutics собирается через несколько недель провести испытания вакцины от коронавируса. Препарат получил название SAB-185.

Согласно имеющейся информации, испытания на добровольцах начнутся уже в июле. Вакцина в своей основе имеет антитела, которые были получены из крови коров. Как сообщается, животным была введена неинфекционная часть коронавируса, и в их крови произошла выработка антител.

Кроме того, коровы, которые были задействованы в эксперименте, были генетически модифицированы для того, чтобы их иммунитет был приближен к иммунной системе человек. По предварительным тестам было выявлено, что антитела, полученные от этих коров, в четыре раза более эффективны чем те, которые были получены от людей, перенесших коронавирус.

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  • Анна
  • 16.06.2020
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