В Сети появилось фото Ирины Аллегровой в неузнаваемом образе.

Как сообщается, фотографию опубликовала сестра бывшего мужа Аллегровой. Снимок был сделан в середине 90-х годов на острове Бали, где певица находилась с мужем и друзьями.

В кадре Ирина позирует в сарафане, который тут же окрестили “бабушкиным платьем”. Также на ней отсутствует парик, являя её настоящие тёмные волосы в короткой стрижке. Понять, что именно Аллегрова является этим человеком на фото, можно только после того, как внимательно всмотреться в черты лица.

По словам сестры Игоря Капусты, который в то время был мужем Аллегровой, паре было хорошо вместе, но затем певица стала весьма известной, а её супруг – прорабом. Именно он научил Ирину отдыхать, так как она сама “не умела”.