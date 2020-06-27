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В Сети появилось фото Ирины Аллегровой в неузнаваемом образе.

Как сообщается, фотографию опубликовала сестра бывшего мужа Аллегровой. Снимок был сделан в середине 90-х годов на острове Бали, где певица находилась с мужем и друзьями.

В кадре Ирина позирует в сарафане, который тут же окрестили “бабушкиным платьем”. Также на ней отсутствует парик, являя её настоящие тёмные волосы в короткой стрижке. Понять, что именно Аллегрова является этим человеком на фото, можно только после того, как внимательно всмотреться в черты лица.

По словам сестры Игоря Капусты, который в то время был мужем Аллегровой, паре было хорошо вместе, но затем певица стала весьма известной, а её супруг – прорабом. Именно он научил Ирину отдыхать, так как она сама “не умела”.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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