В Сети появились снимки китайской самоходной зенитной системы, сделанные на улице одного из городов Китая.

Как сообщается, фото были опубликованы в соцсети Twitter. Предполагается, что на снимках запечатлена экспериментальная 25-мм зенитная система ПВО. Исходя из имеющихся кадров, система находится на колёсной платформе.

Опубликованные фотографии комплекса особенно резко прокомментировали пользователи Сети из Индии. Они заявили, что Китай своровал технологии у США и России, и благодаря этому страна держит на плаву свою военную промышленность.

Отмечается, что в Китае уже давно налажено производство подобных систем. Так, с 1999 года выпускается самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс PGZ-95. Новый снимки доказывают, что работа над модернизацией комплексов продолжается.