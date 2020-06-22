Инсайдеры опубликовали первое «живое» фото гаджета Huawei Honor X10 Max и раскрыли его технические параметры. Премьера новинки должна состояться в начале июля.

Девайс будет оснащен огромным 7,09-дюймовым дисплеем, разрешение которого составит 2280 на 1080 пикселей. На передней стороне смартфона будет установлен простенький 8-мегапиксельный объектив, а на задней – многомодульная камера, один из датчиков которой будет иметь разрешение в 48 мегапикселей.

Основные вычисления будет производить 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity, тактовая частота которого может составить 2,0 Гигагерца. Он поддерживает сети 5G. Объем ОЗУ источники не раскрыли. Зато известно, что емкость его аккумулятора составит 5000 мА*ч. Сбоку будет установлен сканер отпечатков пальцев.