В Рязани молодые парни для того, чтобы порадовать своих девушек, разгромили городские клумбы.

Об инциденте было рассказано в социальной сети “ВКонтакте” в сообществе, посвящённом Рязани. Как отмечается, происходящее было записано на видео, которое автор публикации приложил к своей записи. При этом точное место, где произошёл инцидент, не сообщается.

На видео можно увидеть, как по тротуару идут две парочки, и один из парней, подойдя к клумбе, с корнями вырывает цветы. После этого он отдаёт “букет” девушке, которая, судя по всему, посчитала это весьма забавным. Позже второй парень поступил также.

При этом в комментариях некоторые пользователи Сети сообщили, что в происходящем нет ничего страшного, и так делали всегда.