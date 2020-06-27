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В Рязани молодые парни для того, чтобы порадовать своих девушек, разгромили городские клумбы.

Об инциденте было рассказано в социальной сети “ВКонтакте” в сообществе, посвящённом Рязани. Как отмечается, происходящее было записано на видео, которое автор публикации приложил к своей записи. При этом точное место, где произошёл инцидент, не сообщается.

На видео можно увидеть, как по тротуару идут две парочки, и один из парней, подойдя к клумбе, с корнями вырывает цветы. После этого он отдаёт “букет” девушке, которая, судя по всему, посчитала это весьма забавным. Позже второй парень поступил также.

При этом в комментариях некоторые пользователи Сети сообщили, что в происходящем нет ничего страшного, и так делали всегда.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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