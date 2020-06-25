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В Подмосковье был опубликован список лучших грибных мест.

Как сообщается, в июне в лесах Московской области можно найти следующие виды грибов: опята, подберёзовики, маслята и лисички. В некоторых местах можно даже встретить белые грибы.

Маслята, как отмечается, в основном растут на севере и востоке региона, они предпочитают хвойные леса и солнечные поляны, на которых растут невысокие деревья. Кроме того, на севере и на юго-востоке региона можно найти вешенки.

Подберёзовики больше любят лиственные и смешанные леса на западе и на юге. Белые грибы также можно обнаружить в лиственных и смешанных лесах, в которых растут дубы и берёзы. Сморчки растут в основном на юге и западе региона, и предпочитают песчаную почву недалеко от болот.

В конце июня начнут расти лисички, которые предпочитают траву или перепревшую листву.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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