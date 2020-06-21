Представители управления МВД по Ленобласти сообщили о задержании организатора незаконных экскурсий по крышам зданий. На него составили административный протокол.

В Санкт-Петербурге прогулки по кровле зданий стали популярным развлечением среди местных жителей и гостей города. Реклама подобных развлечений была написана прямо на одном из тротуаров. Полицейские позвонили по указанному номеру, и вышли тем самым на нарушителя, который впоследствии явился в отдел полиции.

Молодой человек написал объяснительную записку, в которой отметил, что проводил экскурсии в нескольких частях города, включая Владимирский проспект и Центральный район. За обычную прогулку он брал 700 рублей, а за свидание или фотосессию – около 3500 рублей.