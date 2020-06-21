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Представители управления МВД по Ленобласти сообщили о задержании организатора незаконных экскурсий по крышам зданий. На него составили административный протокол.

В Санкт-Петербурге прогулки по кровле зданий стали популярным развлечением среди местных жителей и гостей города. Реклама подобных развлечений была написана прямо на одном из тротуаров. Полицейские позвонили по указанному номеру, и вышли тем самым на нарушителя, который впоследствии явился в отдел полиции.

Молодой человек написал объяснительную записку, в которой отметил, что проводил экскурсии в нескольких частях города, включая Владимирский проспект и Центральный район. За обычную прогулку он брал 700 рублей, а за свидание или фотосессию – около 3500 рублей.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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