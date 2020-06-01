В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили о том, что на территории Красногвардейского района произошла дорожная авария, унесшая жизнь одного человека.

Данный инцидент случился сегодня, 1 июня, примерно в четыре часа утра на проспекте Металлистов. Согласно предварительным сведениям, 37-летний водитель, сидел за рулем Volkswagen Polo, находясь в нетрезвом состоянии. Ему не удалось справиться с управлением, из-за чего он сначала наехал на бордюр, а затем врезался в 3 припаркованные машины.

В седане находился 34-летний пассажир, который во время ДТП получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончался еще до приезда врачей. Водитель выжил, но был сильно травмирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции.