В Москве после сообщения пожилой местной жительницы об изнасиловании была организована проверка правоохранительными органами.

Согласно имеющейся информации, об изнасиловании заявила 75-летняя женщина. В преступлении она обвинила собственного внука, которому 29 лет. Как рассказала пенсионерка, мужчина периодически совершал над ней сексуальное насилие в течение полугода.

Всё это время женщина, опасаясь своего внука, молчала и не обращалась в полицию. В настоящее время обвиняемый был задержан. По факту обращения ведётся установление всех обстоятельств инцидента, а также выясняется, является ли сказанное пожилой женщиной правдой. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.