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В Ленинградской области ведётся выяснение обстоятельств гибели семимесячного ребёнка.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в Ломоносовском районе в деревне Ильино. Тело ребёнка было найдено в ёмкости с водой вечером 24 июня. Родителями ребёнка, как отмечается, являются граждане Узбекистана 23 и 29 лет. При этом на территории России они находились без регистрации, за что на них уже был составлен протокол.

В настоящее время по факту обнаружения тела младенца было возбуждено уголовное дело. Организовано проведение доследственных мероприятий и установление всех обстоятельств гибели ребёнка, после чего инциденту будет дана правовая оценка. Родители погибшего были доставлены в отделение правоохранительных органов.

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