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В городе Курск вчера, 23 июня, на проезжавшее по улице Красный Октябрь транспортное средство упало дерево.

Представители городской службы спасения сообщили, что получили вызов от владельца автомобиля, который сообщил им, что упавшее дерево не только повредило его машину, но и закрыло проезжую часть. В результате на место инцидента выехало несколько спасателей.

Используя бензопилу, сотрудники МЧС освободили транспорт из «деревянного плена» и расчистили дорогу, восстановив движение по ней. Отмечается, что водитель Volkswagen не пострадал, однако его автомобилю потребуется косметический ремонт.

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  • Анна
  • 23.06.2020
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