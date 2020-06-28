В Коломне было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего гранатой сотрудникам правоохранительных органов.

Инцидент произошёл 27 июня. В полицию позвонила женщина, заявившая об избиении со стороны своего сына. Когда полицейские прибыли в указанную квартиру, то обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Они потребовали от него оставить мать в покое и отправиться с ними в отделение. Однако мужчина выхватил предмет, похожий на гранату, и начал угрожать сотрудникам правопорядка устроить взрыв.

В итоге, полицейским пришлось использовать табельное оружие и выстрелить в мужчину. Он получил ранения рук и ног, не представляющие опасности для жизни. После этого ему первую помощь и отправили в больницу.

Как сообщается, граната, которой он угрожал, является учебной. В скором времени будет решён вопрос о выборе меры пресечения.