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Журналисты китайского издания Sohu дали свою оценку российскому лазеру “Пересвет”.

Основной задачей лазерного оружия, как отмечается, является уничтожение вражеской техники и вооружения. В том числе планируется сделать возможность уничтожения беспилотников и самолётов. В будущем подобные установки с высокой вероятностью способны войти в ПВО.

Однако встаёт вопрос об эффективности лазерного оружия. Так, как считают эксперты, лазерные установки, которые в настоящее время есть у некоторых стран, просто не в состоянии расплавить сталь танков. Для этого у них всё ещё недостаточно мощности.

Самые мощные лазеры на данный момент есть у России – установка “Пересвет”. Однако и её возможности ограничены. Так, лазер способен уничтожить беспилотники, но для танка его мощности недостаточно. По мнению автора статьи, России следует работать над увеличением эффективности “Пересвета”. Также он заявил, что и в Китае проводятся работы по созданию своего лазера.

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