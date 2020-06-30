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Исследователи из КНР нашли новый штамм свиного гриппа, способного привести к пандемии. Он получил название G4 EA H1N1.

Согласно словам специалистов, хоть данный штамм поражает свиней, однако он обладает потенциалом для заражения людей. Отмечается, что им заразились сотрудники свиноводческой фермы, расположенной в Китае. По этой причине крайне важно систематически наблюдать за вирусами гриппа у данных видов животных, чтобы заранее предупреждать возможные пандемии.

В опубликованном исследовании говорится о том, что необходимо как можно скорее применить меры по борьбе с новым вирусом и тщательно следить за популяцией свиней. Ученым всего мира следует ускорить работу по созданию эффективной вакцины.

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