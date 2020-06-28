Журналист китайского издания Sohu рассказал о трёх основных недостатках русских женщин, отпугивающих от них иностранных женихов.

Как отмечается, внешность россиянок весьма привлекает внимание иностранных мужчин, но заключают они с ними браки не так уж и часто. Так, первая причина – различия в менталитете и культуре, а также в концепциях брака. Из-за слишком серьёзных различий некоторым людям так и не удаётся найти общий язык.

Вторая причина – “дерзкий” характер россиянок. Сюда журналист относит также любовь к выпивке, сообщает, что таким образом женщины “выпускают своё “я” и демонстрируют истинный характер”. Также он сообщает, что россиянки не особо аккуратны в мелочах, а в важные дела не вкладывают душу.

Ещё одна причина – убеждение у китайских мужчин, что россиянки после свадьбы начинают резко полнеть. Впрочем, он заверил, что эти утверждение безосновательны, и указал, что выбирать жену следует, исходя из её характера, а не внешности.