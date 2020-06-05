В Китае скалолазы обнаружили следы трёхпалого динозавра, которые, как оказалось, было оставлены около 190 миллионов лет назад.

Следы лап динозавра в количестве 46 отпечатков были найдены в марте этого года на юго-западе Китая на стене бомбоубежища “Шарен”. Как определили палеонтологи, отпечатки принадлежат трёхпалым двуногим тераподам. Для этой группы динозавров характерны не только трехпалые конечности, но и полые кости. В Азии это первое обнаружение окаменелостей динозавров этой группы.

Предполагается, что отпечатки следов оставил синозавр – динозавр-хищник, достигающий максимальной высоты до 5,6 метров. Взрослая особь, как считается, весит около полутонны. Изучив оставленные следы, специалисты пришли к выводу, что оставивший их динозавр имел высоту не менее 5,4 метров.