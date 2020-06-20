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Археологи во время раскопок на Иудейской равнине в израильском городе Лахиш нашли “скипетр бога” из бронзы.

Раскопки были организованы на месте существующего ранее ханаанского храма. Именно здесь был найден “скипетр бога”, а также другие артефакты, такие как украшения и оружие.

Как было выяснено в ходе исследования, найденному скипетру около 3 200 лет. Он имеет длину в 11 сантиметров, и ширину в четыре. Внешне он напоминает обычный шпатель, но на нём имеются символы, что говорит о том, что находка не является обычным инструментом. Расшифровать символы пока что не вышло.

По мнению специалистов, скипетр является частью “божественной статуи”, находящейся в храме. Упоминания о ней можно найти в древних текстах. Отмечается, что до этого археологи не находили ни сами подобные статуи, ни какие-либо их фрагменты.

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  • Анна
  • 19.06.2020
  • читать 1 минуту
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