Археологи во время раскопок на Иудейской равнине в израильском городе Лахиш нашли “скипетр бога” из бронзы.

Раскопки были организованы на месте существующего ранее ханаанского храма. Именно здесь был найден “скипетр бога”, а также другие артефакты, такие как украшения и оружие.

Как было выяснено в ходе исследования, найденному скипетру около 3 200 лет. Он имеет длину в 11 сантиметров, и ширину в четыре. Внешне он напоминает обычный шпатель, но на нём имеются символы, что говорит о том, что находка не является обычным инструментом. Расшифровать символы пока что не вышло.

По мнению специалистов, скипетр является частью “божественной статуи”, находящейся в храме. Упоминания о ней можно найти в древних текстах. Отмечается, что до этого археологи не находили ни сами подобные статуи, ни какие-либо их фрагменты.