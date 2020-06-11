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Немецкие специалисты разработали самовосстанавливающийся цемент для создания имплантатов и скрепления костей.

В настоящее время в медицине для замены костной ткани используется кальцийфосфатный цемент. Однако этот материал достаточно хрупкий и в нём могут образоваться трещины. Поэтому он используется только в тех костях, которые не подвергаются большим нагрузкам.

Специалисты из Германии добавили к кальцийфосфатному цементу углеродные волокна, и благодаря этому добились повышения устойчивости материала к повреждениям. Также при взаимодействии этих волокон с жидкостями организма происходит минерализация, в результате чего появляющиеся в имплантатах трещины затягиваются самостоятельно.

Таким образом, данный материал можно применять даже в тех участках скелета, где имеет нагрузка.

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