Немецкие специалисты разработали самовосстанавливающийся цемент для создания имплантатов и скрепления костей.

В настоящее время в медицине для замены костной ткани используется кальцийфосфатный цемент. Однако этот материал достаточно хрупкий и в нём могут образоваться трещины. Поэтому он используется только в тех костях, которые не подвергаются большим нагрузкам.

Специалисты из Германии добавили к кальцийфосфатному цементу углеродные волокна, и благодаря этому добились повышения устойчивости материала к повреждениям. Также при взаимодействии этих волокон с жидкостями организма происходит минерализация, в результате чего появляющиеся в имплантатах трещины затягиваются самостоятельно.

Таким образом, данный материал можно применять даже в тех участках скелета, где имеет нагрузка.