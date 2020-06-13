Американские геологи сообщают о том, что в Германии, возможно, начал просыпаться вулкан, который спал на протяжении последних 13 000 лет.

Согласно словам экспертов, они заметили подозрительную активность в районе вулканического плато Айфель, где земля начала подниматься заметно быстрее, чем в других областях. Это может указывать на быстрый подъем магмы. Впрочем, это не означает, что в скором будущем должно произойти извержение.

Имеющиеся записи указывают на то, что в данном районе в последний раз извержение происходило около 13 000 лет назад. В итоге в центральной части Европы возникла огромная выжженная пустошь, из-за которой в древности многие племена перестали контактировать друг с другом длительный период времени.