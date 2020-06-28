В Германии внутри правительства разрабатывается документ о санкциях против США.

О разработке такого документа заявило американское издательство. Согласно их информации, причиной для разработки подобного документа стали возможные санкции США, направленные против участников строительства газопровода “Северный поток-2”. Так, в Германии в ответ могут использовать ограничивающий действие экстерриториальных санкций закон.

Согласно этому закону, на компании, соблюдающие санкции, могут быть наложены штрафы. Компании могут быть защищены, указав, что ориентируются на законодательство Германии.

Однако проблемы могут возникнуть из-за Варшавы, которая внесла в Еврокомиссию законопроект, по которому санкции, применяемые США, автоматически должны поддержать все страны Евросоюза. Таким образом, на использование контрсанкций со стороны Берлина потребуется разрешение Брюсселя.