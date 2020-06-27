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В Сети появилась фотография, на которой можно увидеть множество машин скорой помощи, выстроившихся в ряд неподалеку от 24-го городского медучреждения Екатеринбурга.

Данная информация была опубликована местными СМИ, сославшимися на слова очевидцев произошедшего. Позднее работники подстанции сообщили, что данный инцидент произошел из-за временного затора, который был устранен в максимально короткие сроки. Подобная проблема возникает уже не в первый раз – ранее данная ситуация возникла из-за ограничения работы одного из приемных покоев больницы.

Стало также известно, что на лечение коронавирусных больных в городе было выделено 6 000 коек, однако свободными остались меньше тысячи. Поэтому врачи беспокоятся, что, если распространение болезни не замедлится, то в будущем у них может возникнуть дефицит свободных мест.

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