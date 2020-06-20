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На телеканале РЕН ТВ сообщили о том, что в Нижегородской области произошла дорожная авария, унесшая жизни четырех человек.

Данный инцидент произошел 19 июня примерно в десять часов вечера в окрестностях Дальнеконстантиновского района. Друг в друга на огромной скорости врезались две машины «Лада». В итоге скончались трое взрослых и один ребенок. Еще один участник ДТП был доставлен в ближайшее медучреждение с различными травмами.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются установить все обстоятельства случившегося и определить виновника этого дорожно-транспортного происшествия.

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