На телеканале РЕН ТВ сообщили о том, что в Нижегородской области произошла дорожная авария, унесшая жизни четырех человек.

Данный инцидент произошел 19 июня примерно в десять часов вечера в окрестностях Дальнеконстантиновского района. Друг в друга на огромной скорости врезались две машины «Лада». В итоге скончались трое взрослых и один ребенок. Еще один участник ДТП был доставлен в ближайшее медучреждение с различными травмами.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они пытаются установить все обстоятельства случившегося и определить виновника этого дорожно-транспортного происшествия.