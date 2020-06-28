В Астрахани 30-летний местный житель обвиняется в изнасиловании своей знакомой. Об инциденте сообщила пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл 23 июня в квартире по улице Шипки Трусовского района. Компания из четверых человек отдыхала и проводила время за распитием алкогольных напитков. В какой-то момент хозяин квартиры, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, возжелал свою 34-летнюю знакомую, и в итоге изнасиловал её.

В настоящее время обвиняемый задержан и находится под стражей. В отношении него было возбуждено уголовное дело, расследование инцидента и установление всех обстоятельств случившегося продолжается.