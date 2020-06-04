В городе Астрахань буровая установка «Урал» наехала на легковую машину Toyota, практически полностью раздавив ее.

Данный инцидент произошел в среду, 3 июня, примерно в полшестого вечера на перекрестке Мечникова и Бакинской. Согласно предварительной информации, тридцатилетняя девушка, сидевшая за рулем иномарки, не стала предоставлять преимущество в движении грузовому автомобилю, из-за чего тот врезался в легковушку.

«Тойота» получила серьезные повреждения. Судя по всему, она не подлежит восстановлению. У девушки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Ее госпитализировали в одно из медучреждений города. На месте ДТП сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.