На северном полюсе Сатурна уже как минимум 40 лет существует загадочный шестиугольный ураган.

Ураган составляет 30 тысяч километров в поперечнике, и, как сообщается, потоки газа в нём перемещаются со скоростью около 320 километров. Открыт ураган был ещё в 80-х годах прошлого века, но, по всей видимости, он существовал и ранее. Как выяснили учёные, “корни” урагана уходят далеко в недра планеты.

Выяснить это удалось благодаря построенной 3D-модели, которая использовала данные зонда “Кассини”. По словам учёных, вихрь представляет собой гораздо более сложную конструкцию, чем это можно увидеть на фотографиях. Так, в глубоких слоях планеты ураган окружён тремя антициклонами, благодаря которым вихрь и сохраняет свою стабильность на протяжении многих лет.