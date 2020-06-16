Специалисты американского института Скриппса обнаружили у человека мощную защиту от коронавируса.

Как сообщается, учёные исследовали кровь пациентов, перенёсших коронавирус в лёгкой и в тяжёлой форме. Во время своего исследования они работали с тестовыми клетками, синтезирующими рецептор ACE2. Как отмечается, с этим рецептором вирус взаимодействует ещё до того, как проникнет в клетку.

В своём исследовании специалисты хотели проверить, способна ли кровь с антителами блокировать инфекционный процесс. Как было выяснено, такое вполне возможно. Как оказалось, тысячи разных иммунных клеток способны производить антитела.

После того, как была выявлена последовательность генов, ответственных за антитела, учёные сумели провести их синтез в лабораторных условиях. Отмечается, что наличие антител даже в малом количестве способно противостоять инфекции.