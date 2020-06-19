Специалисты провели исследование ДНК содержимого в древней ирландской гробнице Ньюгрейндж.

Как отмечается, эта гробница расположена в ирландском графстве Мит, её возраст – около 5 200 лет. Останки в гробнице были обнаружены ещё в XVIII веке. Как выяснилось в ходе исследования останков, этот человек родился в результате инцеста первой степени. То есть, его родителями были либо брат и сестра, либо мать и сын, либо отец и дочь.

Столь близкие отношения между родственниками являются табу с давних пор, и их нарушение допускалось лишь со стороны лиц, считающих себя выше правил или богоподобными. Браки между прямыми родственниками практиковались среди элиты для того, чтобы сохранить родословную. Также у похороненного человека были отдалённые семейные связи с родственной группой, останки которой захоронены по всей Ирландии.

К слову, в местных сказаниях есть легенда о правителе, сестра которого остановила солнце для того, чтобы не прекращалось строительство башни высотой до неба. После того, как правитель и его сестра вступили в брак, магия исчезла.