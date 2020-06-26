Динар Гильмутдинов, начальник управления ГИБДД по Республике Башкортостан сообщил о дорожной аварии в Благоварском районе, унесшей жизни трех человек.

Согласно его словам, данное происшествие случилось вчера, 25 июня, на трасе М-5 «Урал». Друг в друга врезались два автомобиля: ВАЗ-2109 и грузовой фургон «Газель». По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда одной из машин на встречную полосу.

Водитель легкового автомобиля, а также его жена и ее сын получили несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончались еще до приезда медиков. Водитель фургона получил легкие ушибы. На месте инцидента сейчас работают полицейские – они пытаются установить все обстоятельства случившегося.