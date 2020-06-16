В управлении МВД по Смоленской области сообщили о задержании водителя такси, которого подозревают в избиении пассажира с применением домкрата.

Согласно версии следователей, между таксистом и пассажиром возникла словесная перепалка, так как последний начал обвинять водителя в том, что тот привез его не туда, куда нужно. В определенный момент водитель направил в сторону пассажира газовый баллончик, поэтому мужчине пришлось выйти из автомобиля. Затем обидевшийся клиент взял в руки камень, но тут же получил домкратом по ладони.

Полученные пассажиром травмы были квалифицированы как ущерб здоровью средней тяжести. Позднее полицейские задержали владельца автомобиля. Он сообщил правоохранителям, что пытался выбить булыжник из рук оппонента. В отношении него возбудили уголовное дело.