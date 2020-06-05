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Жительница Тульской области была признана судом виновной в получении 8 взяток при работе судебным приставом.

Следователи выяснили, что в период с 2017-го по 2018-й годы подсудимая незаконно прекращала исполнительные производства в отношении должников, получая от них взятки. Всего она получила от них более 770 000 рублей.

Суд решил приговорить экс-пристава к девяти годам лишения свободы – ей придется провести их в колонии общего режима. В управлении СК РФ по региону также отметили, что она должна будет выплатить штраф, размер которого составляет 1 000 000 рублей.

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