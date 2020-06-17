Сотрудники Роскачества предупредили россиян о том, что устройства «умного дома» могут подвергнуться взлому со стороны киберпреступников.

«Умный дом» является специальной системой, с помощью которой можно контролировать все устройства, находящиеся в жилище. Управлять ими можно из любой точки мира при наличии доступа к Интернету. Они также способны выполнять заданные действия без непосредственного участия человека. Однако некоторые составляющие этого комплекса могут быть взломаны хакерами, а получив доступ к одному девайсу, злоумышленники способны захватить контроль над всеми другими элементами «умного дома».

По этой причине специалисты рекомендуют внимательно отнестись к защите данной системы. Необходимо обязательно выбрать максимально надежные пароли и воспользоваться двухфакторной аутентификацией. Следует пользоваться антивирусными программами и установить маршрутизатор VPN для обособления сети «умного дома». Обезопасить себя от взломов можно также путем регулярного обновления ПО.