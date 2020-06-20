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Эксперты рассказали об отличиях индийских реактивных систем залпового огня “Смерч” от российских.

Вооружённые силы Индии имеют достаточно много РСЗО “Смерч”. Отмечается, что “Смерчи” используются во многих странах, однако именно в Индии они были серьёзно изменены.

Так, в Индии РЗСО установлена на тягаче Tatra-816, который был спроектирован в Чехии. Оригинальная модель стоит на белорусском МАЗ–543М. Обусловлено это тем, что в Индии Tatra-816 выпускается по лицензии.

Этот автомобиль имеет 12 направляющих, системы управления наведением, навигации и топоривязки, а также закрытые системы связи. Время подготовки составляет около двух минут, а полный зал осуществляется за 38 секунд. Также благодаря дополнительной ведущей оси этот транспорт более проходим и способен преодолевать двухметровый ров. Скорость – до 90 километров в час при массе в 39,5 тонн. Топлива хватает на 850 километров пути.

Футбол:
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