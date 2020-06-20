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Эксперты объяснили, почему российские ЗРПК “Панцирь”, используемые в Ливии, легко уничтожаются турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.

Как сообщается, в России используется модифицированная версия ЗРПК, в то время как за границу отправляется упрощённый вариант. Так, модель на экспорт обладает лишь оптической системой управления, в то время как модель, используемая в России, имеет трёхкоординатную станцию выслеживания мишеней. Это позволяет обнаруживать и уничтожать цели с лучшим результатом.

Таким образом, экспортный комплекс мало приспособлен для противостояния с целями, аналогичными Bayraktar TB2. Этот беспилотник, как сообщается, способ атаковать высокоточным оружием с расстояния в четыре и более километров, кроме того, он может долго барражировать на большой высоте.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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