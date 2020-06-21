Исследователям из Британии удалось разработать ингалятор, предназначенный для самостоятельного лечения коронавирусной инфекции.

Указывается, что новая разработка может применяться для терапии в случае, если заболевание находится на раннем этапе развития. Ученые отмечают, что если взяться за лечение коронавируса на данной стадии, то можно избежать опасных осложнений.

В ингаляторе используется экспериментальный препарат, который во время вдыхания оказывается в легких больного и помогает иммунитету сражаться с болезнью. Данное лекарство базируется на веществе SNG-001, которое представляет собой тончайшие пылевые частицы, способные проникнуть глубоко в легкие.