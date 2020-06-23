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Сергей Хурсевич, советник руководителя «Технодинамики», рассказал журналистам о том, что спецназ РФ будет обеспечен парашютной системой «Штурм», дающей возможность проводить десантирование с высоты в семьдесят метров.

Согласно словам специалиста, в настоящее время предприятие проводит заводские испытания, но в скором будущем оно выйдет на государственные. Конструкторы постараются сделать все возможное, чтобы отрезок между поставками в войска и тестами оказался максимально коротким. «Штурм» уже был протестирован в рамках прыжков с военного борта. Однако ее все еще не использовали действующие бойцы.

На данный момент в мире нет ничего подобного. Основная суть технологии заключается в том, что купола располагаются в воздушном судне, а не позади парашютиста. В результате десантникам нужно просто пристегнуться к системе уже внутри борта. Если же в парашюте нет необходимости, то они остаются не пристегнутыми. Это может заметно ускорить высадку по канату или посадочным методом.

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