Работникам Росгвардии удалось обнаружить несовершеннолетнего мальчика, потерявшегося в городе Серпухов.

Отмечается, что десятилетний ребенок заблудился, когда шел к мастерской по ремонту велосипедов. Там его ждал отец. Когда мальчик не пришел в установленное время, родители принялись за его поиски. Сотрудникам местных правоохранительных органов предали приметы ребенка.

В управлении Росгвардии по Подмосковью сообщили о том, что профессиональные и оперативные действия росгвардейцев помогли быстро отыскать мальчика. Его обнаружили в 3-х километрах от дома.