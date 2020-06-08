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Работникам Росгвардии удалось обнаружить несовершеннолетнего мальчика, потерявшегося в городе Серпухов.

Отмечается, что десятилетний ребенок заблудился, когда шел к мастерской по ремонту велосипедов. Там его ждал отец. Когда мальчик не пришел в установленное время, родители принялись за его поиски. Сотрудникам местных правоохранительных органов предали приметы ребенка.

В управлении Росгвардии по Подмосковью сообщили о том, что профессиональные и оперативные действия росгвардейцев помогли быстро отыскать мальчика. Его обнаружили в 3-х километрах от дома.

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