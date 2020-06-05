Лина Арифулина, продюсер телепроекта «Фабрика звезд», рассказал о том, что российский исполнитель Прохор Шаляпин пробовал попасть на данное шоу 5 раз.

Согласно ее словам, работа в данном проекте заметно отличалась от других передач. Новых певцов нужно было продвигать за очень короткий промежуток времени и далеко не все участники были морально готовы к столь резкому подъему. Она добавила, что отбор артистов был очень жестким, а Шаляпин не смог пройти его по некоторым критериям. Музыкант же начал считать, что у Арифулиной имеется на него зуб.

У певца лишь укрепилось данное мнение, когда Арифулина покинула шоу, и он наконец-то смог попасть в него. Однако продюсер отметила, что у нее не было какого-либо неприязненного отношения к артисту, и она до сих пор считает, что поступила правильно, отказав Шаляпину 5 раз подряд.