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Американские военные в очередной раз устроили в Сирии провокацию, попытавшись заблокировать российскую колонну.

Как сообщается, они поставили блокпост на пути следования военной колонны России и сделали попытку помешать российским военным передвигаться в северной части Сирии. Но их план к нужному результату не привёл – в итоге российская колонна без труда прорвалась через блокпост и продолжила путь.

Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в Сети. Как можно увидеть, военные США, увидев безрезультатность своих действий, даже не попытались как-либо ещё помешать и просто наблюдали за тем, как мимо них проезжают российские военнослужащие. Как было предположено, они поняли, что, в случае необходимости, на них могут пойти на таран.

Подобные инциденты, как отмечается, были и раньше, но без каких-либо серьёзных последствий.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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